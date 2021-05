Meteo Lombardia: oggi tempo perturbato su tutta la regione, poi variabilità da domani fino a sabato

“Il transito di un minimo associato all’ampia saccatura presente sull’arco Alpino porta oggi tempo marcatamente perturbato su tutta la regione. Da domani la Lombardia resta sotto l’influsso di una circolazione ciclonica ma meno attiva con condizioni di spiccata variabilità fino al mattino di sabato: nuvolosità irregolare e variabile, con rovesci isolati possibili ovunque ma in genere più probabili nelle ore pomeridiane e sui settori centro orientali. Possibile un cambio di regime tra sabato pomeriggio e domenica con correnti in quota più stabili da nordovest e tempo meno variabile sulla regione“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso; progressive schiarite da ovest già dalla notte/mattino, poi nelle ore centrali poco nuvoloso con sviluppo di nubi irregolari su rilievi, più marcato a est.

Precipitazioni: deboli residue nella notte sui settori orientali. Al pomeriggio ed in serata possibili rovesci sui rilievi, meno probabili in pianura. Limite neve tra 1800 e 2000 metri.

Temperature: minime in leggero calo, massime in moderato aumento. In pianura minime tra 10 °C e 13 °C, massime tra 20°C e 23°C.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali o settentrionali, in montagna moderati settentrionali, a tratti forti sulle creste Alpine di confine. In attenuazione al pomeriggio.