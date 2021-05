Meteo Lombardia: oggi ultimi temporali, situazione in miglioramento

“La Lombardia risulta ancora interessata da correnti atlantiche caratterizzate da aria fredda in quota e più in generale associate ad un’ampia area depressionaria estesa sull’Europa Centrale. Da oggi, tuttavia, la situazione sarà in miglioramento con gli ultimi rovesci o temporali che dovrebbero interessare le province più orientali. Domani tempo stabile con prevalenza di sole, eccetto debole instabilità solo sulle Prealpi Orientali nel pomeriggio, mentre venerdì l’avvicinamento di un fronte perturbato atlantico provocherà un generale aumento delle nubi ma con piogge solo dalla serata sulle Alpi. Nel weekend tempo incerto, con maggiore probabilità di precipitazioni in montagna. Temperature in prevalenza inferiori alle medie del periodo“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani in prevalenza sereno su tutta la regione. Faranno eccezioni temporanei annuvolamenti nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e sull’alta pianura, oltre a velature in transito in serata sulle province occidentali.

Precipitazioni: brevi e isolati piovaschi non esclusi su Prealpi Orobiche e Bresciane nel pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in locale e leggero calo, massime in lieve rialzo. Valori minimi in pianura tra 8-12 °C, massimi tra 22-25 °C.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati settentrionali al mattino sui settori occidentali, deboli di direzione variabile per la restante parte di giornata e in generale sugli altri settori. In montagna moderati settentrionali al mattino, successivamente deboli fino a sera.