Meteo Lombardia: pressione in aumento, più stabilità da domani

Oggi ventoso specie in montagna, da domani tendenza a maggior stabilità per un graduale aumento della pressione: queste le previsioni meteo per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso o velato con debole sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: possibili piovaschi occasionali a ridosso dei rilievi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Zero termico: intorno a 2300 metri.

Venti: in pianura deboli da ovest nordovest con rinforzi a tratti; in montagna deboli o moderati da nordovest.