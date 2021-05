Meteo Lombardia: spiccata variabilità fino a sabato

“Fino al mattino di sabato la Lombardia resta sotto l’influsso di una circolazione ciclonica, la cui parte più attiva è confinata a nord delle Alpi, che porta sulla regione condizioni di spiccata variabilità: nuvolosità irregolare e variabile, con rovesci isolati possibili ovunque ma in genere più probabili nelle ore centrali e pomeridiane e sui settori centro orientali. Temporaneo cambio di regime tra sabato pomeriggio e domenica con correnti in quota più stabili da nordovest e tempo meno variabile sulla regione, ma è possibile un nuovo peggioramento lunedì“: è quanto rende noto Arpa Lombardia, nel consueto bollettino con le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Domani su tutta la regione nuvolosità irregolare e variabile, in generale più consistente sui settori orientali della regione nel corso della giornata.

Precipitazioni: rovesci sparsi possibili su tutti i settori, residui nella notte, più probabili dal pomeriggio su Prealpi e pianura orientali e sull’Appennino dalle ore centrali. Neve oltre 1900 metri.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 8°C e 10°C, massime tra 20°C e 22°C.

Zero termico: tra 2200 e 2400 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, prevalentemente occidentali; in montagna da deboli a moderati settentrionali.