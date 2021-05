Meteo Lombardia: stabilità nei prossimi giorni, possibili rovesci solo sui monti

“Per tutto il periodo tempo buono e generalmente stabile sulla Pianura. Solo sui monti saranno possibili rovesci nel pomeriggio specie nella giornata di giovedì“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dal Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento nel pomeriggio su Prealpi; tra notte e primo mattino possibile formazione di nebbia o nubi basse tra pedemontana e pianura.

Precipitazioni: non si esclude qualche locale piovasco pomeridiano sui rilievi, più probabili su fascia prealpina centro-orientale.

Temperature: stazionarie. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 23 °C.

Zero termico: suppergiù a 2400 metri, in rialzo dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli orientali in mattinata, variabili con qualche rinforzo dal pomeriggio, in quota moderati da nordovest