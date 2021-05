Meteo Lombardia: variabilità e instabilità nei prossimi giorni, nuovo peggioramento nel fine settimana

“Oggi passaggio di una perturbazione che dal Mediterraneo Occidentale convoglia flussi umidi da sudovest e favorisce precipitazioni diffuse. Da martedì condizioni variabili con flussi occidentali un po’ più asciutti ma con infiltrazioni di aria più fresca in quota e residua instabilità, in particolare sui rilievi settentrionali. Giovedì flussi nordoccidentali, con moderata instabilità sui rilievi nord-occidentali. Per il fine settimana ancora condizioni variabili, tendenti ad un peggioramento più consistente tra sabato sera e domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani nelle prime ore poco o irregolarmente nuvoloso, ampie schiarite nel corso della mattinata fino a cielo sereno sulle pianure; nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi.

Precipitazioni: nelle prime ore non sono escluse deboli precipitazioni su zone settentrionali; nel pomeriggio/sera possibili rovesci o locali temporali sui rilievi orientali.

Temperature: minime in leggero calo, massime in sensibile aumento. In pianura minime tra 12 e 15°C, massime tra 21 e 24°C.

Zero termico: in mattinata intorno a 2400 metri, dal pomeriggio in temporaneo aumento intorno a 2600 metri.

Venti: in pianura da deboli fino a localmente forti occidentali, in attenuazione in serata e in progressiva rotazione da est; in montagna deboli o moderati nord-occidentali con estesi rinforzi in quota, in attenuazione in serata e in rotazione da sud su Appennino.