Meteo, primo maggio infuocato al Sud: +34°C in Calabria e Sicilia. Allerta maltempo per stasera al Nord

E’ un primo Maggio di super caldo al Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia dove stamattina la temperatura ha già raggiunto i +34°C nella piana di Gioia Tauro e nel sud/est siculo. Fa molto caldo anche in Puglia, con valori fino a +29°C. Temperature miti, superiori ai +23°C, anche in Toscana e al Nord/Est, mentre il clima è già umido e piovoso al Nord/Ovest dove stasera sono attese piogge torrenziali, soprattutto in Lombardia. In serata tra Milano, Monza e Bergamo si abbatterà una vera e propria supercella temporalesca analoga a quella che ieri ha colpito Verona e in Veneto, con il rischio di oltre 100mm di pioggia. Attenzione al maltempo della prosisma notte anche in Toscana, Umbria e Lazio mentre domani i fenomeni estremi colpiranno il Nord/Est e in modo particolare il Friuli Venezia Giulia.

Intanto ecco le temperature più elevate di oggi al Sud:

Sicilia: +34°C a Comiso e Santa Croce Camerina, +33°C ad Agrigento, Licata, Butera e Gela, +32°C a Vittoria, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Piraino e Scicli, +31°C a Patti, Falcone, Caronia e Pettineo, +30°C a Caltanissetta, Noto, Partinico, Carini, Naso, San Pier Niceto e Torregrotta, +29°C a Modica, Monreale, Castellammare del Golfo, Termini Imerese e Aidone, +27°C a Palermo.

a Comiso e Santa Croce Camerina, ad Agrigento, Licata, Butera e Gela, a Vittoria, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Piraino e Scicli, a Patti, Falcone, Caronia e Pettineo, a Caltanissetta, Noto, Partinico, Carini, Naso, San Pier Niceto e Torregrotta, a Modica, Monreale, Castellammare del Golfo, Termini Imerese e Aidone, a Palermo. Calabria: +34°C a Feroleto della Chiesa, +33°C a Rosarno e Rizziconi, +32°C a Ricadi e Zumpano, +31°C a Cosenza, Tropea, Rende, Castrolibero, Altilia, Martirano e Platì, +30°C a Lamezia Terme, Vibo Valentia, Paola, Scilla, Sant’Alessio in Aspromonte, Cetraro, Montalto Uffugo, Luzzi, Torano Castello, Belsito, San Mauro Marchesato, Roccabernarda e Santa Cristina d’Aspromonte, +29°C a Botricello e Cittanova, +28°C a Catanzaro, Montebello Ionico, Bisignano, e Lattarico, +27°C a Reggio Calabria, Corigliano Calabro, Serra San Bruno, Fabrizia, Antonimina e Tarsia.

a Feroleto della Chiesa, a Rosarno e Rizziconi, a Ricadi e Zumpano, a Cosenza, Tropea, Rende, Castrolibero, Altilia, Martirano e Platì, a Lamezia Terme, Vibo Valentia, Paola, Scilla, Sant’Alessio in Aspromonte, Cetraro, Montalto Uffugo, Luzzi, Torano Castello, Belsito, San Mauro Marchesato, Roccabernarda e Santa Cristina d’Aspromonte, a Botricello e Cittanova, a Catanzaro, Montebello Ionico, Bisignano, e Lattarico, a Reggio Calabria, Corigliano Calabro, Serra San Bruno, Fabrizia, Antonimina e Tarsia. Puglia: +29°C a Barletta e Bisceglie, +28°C a Foggia, Cerignola, Bitonto, Taurisano e Supersano, +27°C a Palo del Colle, Bitritto, Nardò, Tuglie, Galatone, Veglie, Soleto, Cavallino, Terlizzi e Salice Salentino, +26°C a Bari, Lecce, Galatina, Fasano, Squinzano, Alessano e Rutigliano, +25°C a Spongano, Lequile.

