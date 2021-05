Meteo Toscana: brevi rovesci pomeridiani nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma aumento della nuvolosità nel corso della giornata a partire da ovest e dalle zone settentrionali della regione. Possibili piogge sparse dal pomeriggio sull’Appennino settentrionale e orientale.

Venti: deboli di brezza con componente settentrionale e rinforzi di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa centro-meridionale e l’Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime stazionarie o in lieve locale diminuzione.

Domani prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani su nord-ovest, costa e zone limitrofe.

Venti: deboli-moderati nord-orientali con locali rinforzi, tendenti a provenire da nord ovest su costa e Arcipelago dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi nel pomeriggio al sud.

Temperature: minime in aumento (in lieve calo sui rilievi), massime in lieve calo.

Lunedì 31 sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti pomeridiani nell’interno. Non esclusi locali brevi rovesci pomeridiani sui rilievi di nord ovest.

Venti: deboli o localmente moderati da nord est.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo fino alla mattina a sud dell’Elba.

Temperature: minime in calo, massime in lieve calo sulla costa centro-meridionale.

Martedì 1 sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti pomeridiani nell’interno. Non esclusi locali brevi rovesci pomeridiani sui rilievi di nord ovest.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in nuovo aumento fino a 26-28 gradi in pianura.

Mercoledì 2 previsione incerta. Al momento cielo molto nuvoloso con possibili deboli piogge, più probabili nella prima parte della giornata e sulle zone centro-meridionali.

Venti: deboli di Scirocco. Fino a moderati sull’Arcipelago e sulla costa centro-meridionale.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve diminuzione.