Meteo Toscana: da martedì rimonta dell’alta pressione con tempo stabile e soleggiato

“Probabile rimonta dell’alta pressione da martedì con tempo stabile e soleggiato con temperature che pian piano si riporteranno sui valori medi, in particolare dal prossimo fine settimana“: il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente nuvoloso con schiarite nelle ore centrali della giornata e nuovo aumento della nuvolosità in serata a partire dalle zone meridionali. Possibilità di locali deboli piogge fino al primo mattino sul nord-ovest e in serata sull’Arcipelago.

Venti: meridionali deboli o al più moderati.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Lunedì 24 maggio molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti sulle zone settentrionali. Miglioramento in serata.

Venti: deboli da est, sud-est con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi, al più mossi al largo a sud dell’Elba.

Temperature: minime pressoché stazionarie, in calo le massime.

Martedì 25 nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti in mattinata sulle zone interne settentrionali e schiarite progressivamente più ampie, in particolare al centro-sud.

Venti: di Libeccio moderati nell’interno, fino a forti a nord di Capraia.

Mari: mossi o molto mossi a nord di Capraia.

Temperature: pressoché stazionarie o in live calo le minime. Massime fino a 22-23°C.

Mercoledì 26 sereno o poco nuvoloso con locali e temporanei addensamenti sui rilievi settentrionali.

Venti: deboli occidentali, temporaneamente moderati sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo le minime, in lieve aumento le massime con valori fino a 23-24°C nelle pianure interne (valori di circa 2°C inferiori alle medie stagionali).