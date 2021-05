Meteo Toscana: domani peggioramento con piogge diffuse e di forte intensità

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio tendenza a graduale aumento della nuvolosità di tipo alto a partire da ovest.

Venti: di Scirocco, deboli nell’interno, moderati sulla costa.

Mari: mossi o localmente molto mossi a largo.

Temperature: massime stazionarie su valori al di sopra delle medie del periodo.

Domani peggioramento con piogge diffuse e di forte intensità dal pomeriggio.

Venti: moderati o forti meridionali.

Mari: molto mossi.

Temperature: in calo.