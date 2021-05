Meteo Toscana: nei prossimi giorni cielo sereno e temperature in aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso sulle zone di nord-ovest, sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti: forti di Libeccio sulla costa centrale e in montagna, moderati sulle zone interne.

Mari: mossi o molto mossi a nord di Capraia.

Temperature: in leggero calo, con valori fino a 22-23 gradi (sotto i valori tipici del periodo).

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali, temporaneamente moderati sulla costa.

Mari: mossi tendenti a poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, su valori ben inferiori alle medie; in lieve aumento le massime con valori fino a 23-24°C nelle pianure interne.

Giovedì 27 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionare e inferiori alle medie, massime in lieve aumento con punte fino a 23-24 gradi.

Venerdì 28 parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento.