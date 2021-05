Meteo Toscana: nubi e rovesci oggi e domani, temperature in calo

Da oggi masse d’aria fresca e instabile interesseranno la Toscana, con temperature al di sotto delle medie del periodo: il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali con piogge sparse e locali rovesci temporaleschi, più probabili e frequenti sulle zone più interne e a ridosso dell’Appennino; maggiore variabilità al centro sud con parziali schiarite lungo la costa e addensamenti a tratti più consistenti nell’interno ed associati a locali e brevi precipitazioni. Attenuazione della nuvolosità durante il pomeriggio e nuovo aumento della nuvolosità in serata.

Venti: da ovest, sud-ovest fino a forti sulla costa centro-settentrionale, crinali appenninici e sottovento ad essi, moderati con rinforzi nelle ore centrali della giornata altrove.

Mari: molto mossi o localmente agitati al largo a nord di Capraia.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione sulle zone interne con valori non oltre 16-19°C in pianura o leggermente superiori sulla costa meridionale.

Domani variabile con rovesci sparsi nelle zone interne, in particolare quelle appenniniche e nel pomeriggio.

Venti: moderati-forti occidentali

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie.