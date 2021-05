Meteo Toscana: nubi e schiarite oggi e domani, temperature in lieve aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata; schiarite più ampie da pomeriggio fino a cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sull’Appennino.

Venti: moderati occidentali con rinforzi su costa e Arcipelago. Attenuazione dei venti in serata.

Mari: molto mossi, fino ad agitati a nord dell’Elba.

Temperature: in lieve aumento.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo possibili dense foschie mattutine nelle zone di pianura delle zone settentrionali. Già in mattinata nubi basse sulle zone settentrionali in parziale estensione alle altre zone nel tardo pomeriggio.

Venti: deboli o moderati occidentali con locali rinforzi sull’Arcipelago settentrionale.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in sensibile calo e massime quasi stazionarie.

Mercoledì 19 poco nuvoloso con nubi cumuliformi pomeridiane nelle zone interne. Non si escludono brevi ed isolati rovesci temporaleschi in Appennino.

Venti: deboli occidentali, fino a moderati sulla costa centrale

Mari: mossi.

Temperature: massime in lieve aumento, su valori tipici del periodo.

Giovedì 20 sereno o poco nuvoloso con moderato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nell’interno ed in particolare in Appennino.

Venti: deboli a prevalente regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.