Meteo Toscana: oggi e domani possibili temporali sull’Appennino settentrionale

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio transito di velature e sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne e possibilità di isolati brevi temporali, più probabili sull’Appennino settentrionale. In serata ovunque sereno.

Venti: deboli di brezza; fino a moderati da ovest nord ovest sulla costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento fino a 25-27 gradi.

Domani poco nuvoloso per transito di velature progressivamente più consistenti fino a cielo molto nuvoloso. Possibili rovesci pomeridiani di breve durata sull’Appennino settentrionale.

Venti: deboli di brezza con componente settentrionale e rinforzi di Maestrale nel pomeriggio lungo costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime stazionarie e minime in lieve aumento.

Domenica 30 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Migliora da ovest nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli orientali, tendenti a provenire da nord ovest su costa e Arcipelago dal pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in sensibile calo.

Lunedì 31 poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti.

Venti: moderati da nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo e massime in lieve aumento.