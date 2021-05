Meteo Toscana: stabilità fino a venerdì, temperature entro le medie del periodo

“Fino a venerdì condizioni meteo nel complesso stabili, salvo annuvolamenti sulle province di nord ovest e nelle zone interne. Venti occidentali prevalenti e mari mossi. Temperature entro le medie del periodo“: il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

In dettaglio: