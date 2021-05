Meteo Toscana: temporali e piogge sparse, temperature massime ancora sotto i valori del periodo

Anche oggi tempo incerto e a tratti perturbato sulla Toscana. Non mancheranno piogge sparse e qualche temporale isolato. Temperature massime 4-5 gradi sotto i valori del periodo: il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Oggi moderata instabilità con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge e rovesci a carattere sparso, più frequenti nella seconda parte della giornata. Occasionali temporali.

Venti: moderati dai quadranti meridionali (in prevalenza da sud ovest). Dalla sera venti in generale attenuazione.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in lieve calo su valori al di sotto delle medie del periodo.

Domani poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti a tratti più consistenti. In serata nubi in aumento e piogge sparse sul nord ovest.

Venti: da ovest sud ovest deboli o moderati con rinforzi su costa e rilievi.

Mari: tra poco mossi e mossi, tendenti a molto mossi in serata sui settori settentrionali.

Temperature: minime in leggero calo; massime quasi stazionarie intorno ai 20 gradi nelle zone di pianura(leggermente inferiori alle medie del periodo).

Domenica 16 molto nuvoloso con piogge sparse. In serata miglioramento e cessazione dei fenomeni.

Venti: da sud ovest, deboli nell’interno, fino a moderati sulla costa settentrionale con locali rinforzi.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: quasi stazionarie. Massime intorno ai 20 gradi.

Lunedì 17 inizialmente cielo parzialmente nuvoloso con residue piogge sui rilievi settentrionali. Dal pomeriggio generale miglioramento.

Venti: dai quadranti meridionali, moderati su costa e rilievi, deboli o moderati altrove.

Mari: mossi o localmente molto mossi i bacini settentrionali.

Temperature: massime in contenuto aumento.

Martedì 18 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani.

Venti: deboli o moderati da sud ovest con rinforzi su costa e rilievi.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in calo e massime in lieve aumento (in linea con le medie).