Meteo Veneto: cielo sereno e rialzo termico fino a lunedì, poi torna il maltempo

“Da sabato a lunedì la significativa espansione di un promontorio dal Nord Africa si associa ad ampi spazi di sereno, con temporaneo rialzo termico specie riguardo al clima diurno; tale situazione poi muterà, per una perturbazione atlantica con isolamento di un minimo barico sull’Italia, che porterà molte nubi e precipitazioni con riduzione dell’escursione termica tra il dì e la notte“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in genere sereno o poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti.

Domani cielo perlopiù da sereno a poco nuvoloso, ma con qualche velatura e qualche cumulo nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In quota aumenteranno, in modo anche sensibile riguardo alle minime; altrove, le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di diminuzioni sull’entroterra e le massime saranno in contenuto aumento.

Venti: In quota generalmente dai quadranti sud-occidentali, fino al pomeriggio moderati e infine tesi; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti orientali, da deboli a temporaneamente e localmente moderati.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 10 in pianura cielo sereno o poco nuvoloso fino al primo pomeriggio e poi da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con copertura in aumento da nord-ovest, in montagna tempo variabile con spazi di sereno alternati a crescenti addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Assenti fino al pomeriggio, poi probabilità in aumento fino a bassa (5-25%) ad ovest e nulla o molto bassa (0-5%) altrove di fenomeni sparsi e modesti, salvo locali rovesci o temporali.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota, da tesi a forti sud-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile a parte locali fasi di moderato rinforzo; in pianura, prevalentemente moderati dai quadranti orientali.

Mare: Da poco mosso a mosso, specie al largo verso fine giornata.

Martedì 11 tempo da instabile a perturbato, con molte nubi e poche schiarite; precipitazioni da sparse a diffuse, nelle prime ore più che altro sulle zone interne e poi in estensione anche alle altre, con rovesci e temporali specie nella seconda parte della giornata; limite delle nevicate in abbassamento, fino a quote dell’ordine dei 2000 m sulle Dolomiti di sera; vento meridionale a tratti anche molto forte in quota, moderato o a tratti teso dai quadranti orientali in pianura; le temperature minime diminuiranno in quota, varieranno poco sulla costa e subiranno un moderato aumento altrove; temperature massime in calo, anche sensibile sulle zone interne.

Mercoledì 12 cielo molto nuvoloso, salvo qualche possibile schiarita dal pomeriggio specie ad ovest; precipitazioni nelle prime ore diffuse e poi sparse, con rovesci e temporali; limite delle nevicate a 1900-2200 m sulle Prealpi e a 1600-1900 m sulle Dolomiti, in contenuto rialzo diurno; vento in quota almeno a tratti significativo, perlopiù dai quadranti settentrionali; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.