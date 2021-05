Meteo Veneto: domani piogge diffuse e temporali, temperature massime in calo

“Lunedì tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, a tratti anche forti e a carattere di rovescio o locale temporale specie su Prealpi e pianura. Quantitativi in genere consistenti, localmente abbondanti in caso di rovesci più intensi e persistenti. Venti da moderati a sostenuti in quota dai quadranti meridionali, moderati a tratti tesi in prevalenza da est o nord-est in pianura e a tratti da sud-est sulla costa. Limite neve in genere oltre i 2500 m“: è quanto segnalano gli esperti di Arpa Veneto nel consueto bollettino meteo con le previsioni per i prossimi giorni. Per quanto riguarda l’evoluzione generale, “la permanenza in quota di correnti umide sud-occidentali determina domenica condizioni di variabilità con schiarite anche ampie in pianura e qualche precipitazione in montagna anche temporalesca. Lunedì una nuova saccatura di origine atlantica in approfondimento dall’Europa settentrionale, determinerà tempo perturbato con nuvolosità estesa, precipitazioni diffuse e sensibile calo delle temperature massime con valori ben inferiori alla media del periodo. Da martedì permarranno condizioni di tempo variabile/instabile sulle zone montane mentre in pianura si avranno ampie schiarite con temperature massime in ripresa. Giovedì probabile passaggio di un nuovo impulso perturbato con precipitazioni nella seconda parte della giornata dapprima sulle zone montane poi in serata anche su parte della pianura“.

Oggi su zone montane e pedemontane nuvolosità in aumento con probabilità fino a medio-bassa (25-50%) di precipitazioni, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale. In pianura sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti a carattere sparso, dal tardo pomeriggio probabili locali rovesci o temporali sulla pianura settentrionale e nord-orientale; generalmente assenti altrove. Limite della neve intorno a 2300/2400m. Temperature massime in aumento. In pianura rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali fino a risultare moderati, a tratti tesi in serata.

Domani condizioni di tempo perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Fino al primo mattino generalmente assenti o al più deboli sparse, poi graduale aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di precipitazioni via via diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale. Fenomeni in possibile diradamento a fine giornata a partire da ovest. Limite della neve oltre i 2500/2700 m.

Temperature: Minime stazionarie; massime in calo, anche sensibile in pianura con valori ben inferiori alla media del periodo, in aumento in alta quota.

Venti: In pianura al mattino nell’entroterra venti dai quadranti orientali moderati, sulla costa da sud-est moderati/tesi. Nel pomeriggio venti in prevalenza da nord-est in attenuazione. In quota tesi da sud.

Mare: Mosso.

Martedì 25 fino al primo mattino residua nuvolosità e nubi basse sulle zone montane e pedemontane, poi schiarite alternate ad annuvolamenti a tratti consistenti nelle ore centrali; in pianura sereno o poco nuvoloso con sviluppo di locali annuvolamenti sulle zone nord/nord-orientali nel pomeriggio.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata aumento dell’instabilità su zone montane e pedemontane con probabilità fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, possibili nel pomeriggio anche sulla pianura settentrionale e nord-orientale; limite della neve intorno ai 2200/2400 m. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature: Minime in calo, stazionarie in quota; massime in ripresa, anche sensibile in pianura.

Venti: In pianura al mattino moderati: dai quadranti occidentali nell’entroterra, da quelli orientali sulla costa; nel pomeriggio deboli/moderati di direzione variabile. In quota deboli/moderati in rotazione da sud-ovest a ovest/nord-ovest con possibili rinforzi sulle dorsali prealpine.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Mercoledì 26 in pianura cielo sereno o al più poco nuvoloso salvo sviluppo di locali annuvolamenti sulle zone interne nel pomeriggio, sulle zone montane ampi tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti durante le ore centrali. Fino al primo mattino possibili residue precipitazioni sui settori nord/nord-orientali poi generalmente assenti in mattinata, dal pomeriggio possibilità di qualche locale rovescio od occasionale temporale sulle zone montane. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Giovedì 27 sulle zone montane schiarite alternate ad annuvolamenti via via più consistenti a partire da metà mattina con probabilità crescente fino a medio-alta (50-75%) di rovesci e temporali sparsi. In pianura al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalle zone più interne con probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale (probabilità medio-alta 50-75%) che a fine giornata potranno raggiungere anche le coste. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.