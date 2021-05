Meteo Veneto: forte maltempo e crollo delle temperature nelle prossime ore

“Tra il pomeriggio di martedì e il mattino di mercoledì tempo a tratti perturbato con precipitazioni diffuse e quantitativi anche consistenti, localmente abbondanti sui settori centro-occidentali della regione; saranno inoltre possibili forti rovesci anche temporaleschi specie tra Prealpi e pianura. Limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 2000 m. Rinforzi di vento dai quadranti meridionali in quota e da quelli orientali in pianura“: è quanto segnalano i previsori di Arpav nel consueto bollettino con le previsioni meteo per i prossimi giorni. Per quanto riguarda l’evoluzione generale, spiegano gli esperti, “almeno fino a sabato una depressione in avvicinamento da nord-ovest porterà varie piogge tutti i giorni“.

Oggi cielo in prevalenza coperto, solo a tratti qualche leggera diminuzione della nuvolosità. Pioverà estesamente in particolare sui monti e sulla pedemontana, dove saranno più probabili rovesci e temporali. Le temperature rispetto a lunedì ed alla media saranno più basse anche di molto, con minime a tarda sera.

Mercoledì 12 in prevalenza cielo nuvoloso; dal pomeriggio su Veronese, Rodigino e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane fino al primo mattino probabilità da medio-bassa (25-50%) ad alta (75-100%) per piogge da locali ad estese, poi probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per piogge da locali a sparse; in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci, qualche temporale più probabile nella prima metà di giornata.

Temperature: Sulla pianura fino al pomeriggio avranno andamento irregolare mentre di sera saranno più basse, sui monti in calo; differenze anche sensibili rispetto a martedì, minime nelle ultime ore, valori sotto la media anche di molto nelle ore diurne.

Venti: Con direzione variabile; in prevalenza deboli/moderati, in alta montagna fino al mattino moderati/tesi.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 13 cielo nuvoloso.

Precipitazioni: Generalmente probabilità medio-alta (50-75%) per piogge estese con distribuzione irregolare nel corso della giornata; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, con temporali più probabili dal pomeriggio. Sulle Dolomiti fino al mattino probabilità bassa (5-25%).

Temperature: In calo di notte e con andamento irregolare di giorno, differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna in prevalenza da nord mentre altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 14 in prevalenza nuvoloso e a tratti alternanza di nuvole e rasserenamenti, piogge in vari momenti della giornata e più probabilmente dal pomeriggio, temperature con andamento irregolare.

Sabato 15 ancora in prevalenza nuvoloso e a tratti alternanza di nuvole e rasserenamenti, piogge in vari momenti della giornata e più probabilmente dal pomeriggio, temperature con andamento irregolare.