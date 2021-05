Meteo Veneto: martedì e giovedì instabilità pomeridiana con rovesci e locali temporali

“Lunedì tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, a tratti anche forti e a carattere di rovescio o locale temporale specie su Prealpi e pianura. Quantitativi in genere consistenti, localmente abbondanti in caso di rovesci più intensi e persistenti. Limite neve in genere oltre i 2500 m. circa“: è quanto segnalano gli esperti di Arpa Veneto nel consueto bollettino con le previsioni meteo per i prossimi giorni. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, oggi “una saccatura di origine atlantica porta tempo perturbato con cielo coperto, precipitazioni estese e persistenti e sensibile calo delle temperature massime fino a valori ben inferiori alla media del periodo. Da martedì la circolazione resterà debolmente ciclonica: diminuiranno, però, nettamente, rispetto a lunedì, la nuvolosità e la probabilità di precipitazioni, soprattutto in pianura e le temperature diurne risaliranno; in montagna e sulla pedemontana martedì e giovedì potranno verificarsi episodi di instabilità pomeridiana con rovesci e locali temporali“.

