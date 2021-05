Meteo Veneto: possibili piogge su zone montane e pedemontane e durante le ore pomeridiane

“Fino a venerdì il Veneto sarà lambito dalla parte più meridionale di una depressione con nucleo sull’Europa Settentrionale; si alterneranno nuvole e rasserenamenti, a tratti delle piogge più probabilmente su zone montane e pedemontane e durante le ore pomeridiane. Nel fine settimana cielo sereno o poco nuvoloso per condizioni nettamente anticicloniche“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, elaborate dagli esperti Arpav.

Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti con piovaschi/rovesci/temporali specie di pomeriggio eccezion fatta per Veronese e Rodigino, più probabili su Bellunese e Trevigiano. Temperature sulla pianura in aumento e sui monti in calo con differenze leggere/moderate rispetto a martedì, prossime alla media sulla pianura e sotto la media anche di molto sui monti.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%); in prevalenza assenti, di pomeriggio piovaschi/rovesci locali sui monti e su pedemontana e zone limitrofe.

Temperature: Rispetto a mercoledì: sulla pianura di notte saranno in aumento leggero/moderato, di giorno in calo anche sensibile; sui monti in calo di notte e con andamento irregolare di giorno con differenze leggere/moderate. Sulla pianura valori notturni nella media e valori diurni sotto la media anche di molto, sui monti sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura fino al mattino moderati/tesi da nord-est, dal pomeriggio deboli/moderati in prevalenza da sud-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Mosso fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio

Venerdì 7 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sui monti e sulla pianura tra Trevigiano, Alto Veneziano e zone limitrofe di pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per vari piovaschi/rovesci/temporali; per il resto probabilità bassa (5-25%) per alcuni piovaschi/rovesci.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a giovedì.

Venti: Moderati/tesi, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Mosso.

Sabato 8 precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti. Le temperature sulla pianura saranno senza variazioni di rilievo fino al primo mattino e poi in calo, sui monti in calo di notte ed in aumento di giorno.

Domenica 9 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento eccetto diminuzioni sulla pianura fino al primo mattino.