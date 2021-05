Meteo Veneto: settimana con tempo instabile, fasi molto nuvolose e fresche nei prossimi giorni

“Il transito da sud-ovest di una perturbazione di origine atlantica ha dato avvio sulla nostra regione ad una fase di tempo instabile, che proseguirà fino al passaggio da nord-ovest di un’ulteriore perturbazione, atteso per sabato; per alcuni giorni sono dunque previste varie fasi molto nuvolose e fresche con delle precipitazioni, dopodiché a fine periodo saranno probabili un aumento delle schiarite e una ripresa delle temperature diurne“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi in prevalenza cielo molto nuvoloso, salvo qualche probabile locale schiarita; probabili alcune fasi di precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, soprattutto tra pianura e Prealpi.

Precipitazioni: Probabilità da medio-alta (50-75%) ad alta (75-100%) per fasi di fenomeni da sparsi a temporaneamente piuttosto diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime in diminuzione, da lieve a localmente moderata; massime in aumento su Dolomiti e pianura meridionale, stazionarie o in lieve diminuzione altrove.

Venti: In quota sulle Dolomiti deboli dai quadranti settentrionali, altrove deboli con direzione variabile a parte qualche locale fase di moderato rinforzo.

Mare: In prevalenza quasi calmo sottocosta e poco mosso al largo.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso da alta (75-100%) a medio-alta (50-75%) per fasi di fenomeni da sparsi a temporaneamente piuttosto diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale; temporanea discesa del limite delle nevicate nelle prime ore, indicativamente fino a 1600-1900 m.

Temperature: Le minime in montagna aumenteranno specie nelle valli e altrove saranno stazionarie o in leggero calo, le massime subiranno una diminuzione da lieve a moderata.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, altrove in genere deboli, di direzione variabile.

Mare: In prevalenza quasi calmo sottocosta e poco mosso al largo.

tempo variabile, a tratti instabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite che saranno più ampie alla sera; fasi di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sparse o temporaneamente piuttosto diffuse; le temperature subiranno variazioni perlopiù contenute e di carattere locale. Domenica 16 residua variabilità, con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi; specie in montagna nel pomeriggio, sarà possibile qualche modesta precipitazione; per le temperature, prevarranno discrete diminuzioni delle minime e discreti aumenti delle massime