Meteo Veneto, tempo variabile nei prossimi giorni: rimonta dell’alta pressione da metà settimana

Fino a martedì, correnti cicloniche associate ad una depressione sull’Europa centro-orientale in quota influenzeranno il tempo in Veneto che risulterà variabile, con una temporanea fase di instabilità al pomeriggio di sabato. Da mercoledì probabile temporanea rimonta dell’alta pressione con tempo più stabile e soleggiato. Temperature di poco inferiori alla media del periodo.

Pomeriggio/sera di Sabato 29

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite, con maggiori addensamenti associati al passaggio di una linea di instabilità, che porterà precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima sulle zone montane in successiva estensione alle zone pedemontane e verso sera anche a parte della pianura. Limite della neve intorno ai 2300/2500m. Temperature diurne pressoché stazionarie in pianura, in calo in montagna. In pianura venti moderati, a tratti anche tesi in prossimità della costa, da nord-est.

Domenica 30

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane soprattutto in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Assenti; solo su zone prealpine e pedemontane al pomeriggio probabilità bassa (5-25%) di occasionali piovaschi o rovesci.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in diminuzione.

Venti: In quota deboli/moderati settentrionali, nelle valli a regime di brezza. In pianura dai quadranti orientali, deboli/moderati, a tratti anche tesi lungo la costa fino a metà giornata e in serata.

Mare: Mosso fino al mattino, poco mosso in seguito.

Lunedì 31

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-basse fino alla mattina e per cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di occasionali piovaschi pomeridiani sulle Prealpi.

Temperature: Senza notevoli variazioni, o in rialzo nei valori minimi sulle zone centro-settentrionali e in quelli massimi in quota e in diminuzione le massime nelle valli.

Venti: In quota moderati settentrionali; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, in prevalenza orientali.

Mare: Mosso fino a metà giornata, poco mosso o quasi calmo in seguito.

Martedì 1

Cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti su zone prealpine e pedemontane per nubi basse e per qualche cumulo pomeridiano. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime tendenti al rialzo.

Mercoledì 2

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature tendenti al rialzo. Previsore: ms.