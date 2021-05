Meteo Veneto: variabilità fino a martedì, poi temporanea rimonta dell’alta pressione

“Fino a martedì modesta variabilità per la marginale influenza di correnti cicloniche in quota, associate ad una depressione sull’Europa centro-orientale. Da mercoledì temporanea rimonta dell’alta pressione con tempo più stabile e soleggiato, soprattutto in pianura. Temperature in progressiva ripresa fino a valori prossimi alla media“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo probabili cumuli pomeridiani soprattutto in prossimità dei rilievi, dove non è escluso qualche piovasco o rovescio. Temperature senza notevoli variazioni o in diminuzione.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-basse fino alla mattina e per cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di occasionali piovaschi pomeridiani sulle Prealpi.

Temperature: Stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota moderati settentrionali; nelle valli variabili a regime di brezza. In pianura fino alla mattina deboli, o temporaneamente moderati, in prevalenza orientali, in seguito deboli variabili.

Mare: Mosso fino a metà giornata, poco mosso o quasi calmo in seguito.

Martedì 1 cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti su Prealpi e pianura nella prima parte della giornata per nubi basse e in prossimità dei rilievi per qualche cumulo pomeridiano.

Precipitazioni: Assenti, anche se non è esclusa qualche locale precipitazione sulle zone montane al pomeriggio.

Temperature: Minime in calo in pianura, in aumento in montagna; massime in ripresa.

Venti: Deboli, in prevalenza settentrionali in quota, a regime di brezza lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 2 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo modesta attività cumuliforme in prossimità dei rilievi. Temperature prevalentemente in aumento.

Giovedì 3 cielo da poco a parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte e per attività cumuliforme pomeridiana sulle zone montane. Temperature in aumento nei valori massimi.