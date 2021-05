Migranti: al via trasferimenti a Lampedusa, 312 su nave quarantena e 200 su traghetto**

Palermo, 10 mag. (Adnkronos) – E’ atteso intorno alle 10 l’arrivo della Gnv Allegra a Lampedusa, dove all’alba è approdata anche la Splendid. La Prefettura di Agrigento lavora senza sosta al piano di trasferimenti per svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola, ormai al collasso dopo la raffica di sbarchi che da ieri all’alba si susseguono senza soluzione di continuità sulla più grande delle Pelagie. Dopo i quasi 1.500 arrivati ieri, per tutta la notte sono andati avanti i soccorsi che hanno visto impegnati gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia costiera.

Intorno alle 23 un barcone con 352 persone a bordo è stato intercettato a 9 miglia dall’isola, poco dopo un secondo arrivo con 87 uomini e a seguire un altro con 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini. Intorno all’una un nuovo intervento. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno intercettato a circa 8 miglia a sud dell’isola un altro barcone con 95 persone a bordo, tra cui 3 donne e 5 minori, tutti di nazionalità subsahariana. Arrivi di massa che hanno messo sotto pressione l’hotspot dell’isola, dove a fronte di 250 posti sono oltre 2.100 le presenze. Stamani 200 lasceranno l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, per poi essere trasferiti in centri del Ragusano. Su nave Splendid, invece, è iniziato l’imbarco di 312 persone e si attende l’approdo di nave Azzurra con 600 posti disponibili per poter continuare a svuotare la struttura di contrada Imbriacola.