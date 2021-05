Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Lì ci sono navi militari che stanno intervenendo per impedire l’import export di armi in Libia, quelle navi siano lì anche per evitare i orti in mare. Alcune settimane fa sono morti 130 migranti in mare, una vergogna che interroga le coscienze di tutti e io su questo non starò mai zitto, su questo faccio e farò sempre battaglia politica”. Lo dice Enrico Letta a Cartabianca su Rai3.