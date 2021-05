Milano, ottime notizie: chiude modulo Covid all’Ospedale Fiera, “l’incubo è finito”

Una giornata straordinaria a Milano: oggi all’Ospedale Fiera ha chiuso un modulo Covid. Sveva Luraschi, una delle infermiere del modulo, ha pubblicato su facebook una fotografia che la ritrae insieme ai colleghi, sorridenti e con la scritta “Fine” con un cuore rosso. Hanno voluto celebrare così, sui social, un momento importante della battaglia contro la pandemia, un momento da incorniciare e da ricordare come uno dei più belli di questo periodo amaro. Perchè adesso l’incubo è alle spalle, dopo 7 mesi di duro lavoro per curare i pazienti malati.

“È tutto scritto, ed è qui dentro, e viene tutto via con me… Fine del capitolo al “gate 6”, si chiude il cerchio – scrive l’infermiera –. Lasciarmi questa porta alle spalle oggi mi è costata una fatica che mai avrei immaginato, ma lo faccio con il cuore colmo, delle profonde amicizie in più e con la consapevolezza che, qualsiasi cosa accada, vi porterò con me ovunque. Grazie Modulo O, è stato un onore, e il miglior imprevisto che potesse capitarmi. Resterà comunque il ricordo“.

E pensare che appena 14 giorni fa, quando 30 mila tifosi dell’Inter si sono assembrati a piazza Duomo per festeggiare lo scudetto nerazzurro, qualcuno aveva profetizzato un boom di contagi e ricoveri nel capoluogo meneghino entro due settimane. Che per forutna sono passate e la situazione continua a migliorare, smentendo per l’ennesima volta i terroristi del Coronavirus.