Mo: Valentini (Fi), ‘Italia faccia sentire la sua voce’

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – ‘Assistiamo sgomenti all’escalation e al diffondersi della violenza e per questo invitiamo il Governo italiano a fare sentire la propria voce in Europa e con l’Europa assieme all’America nella Comunità internazionale affinché si metta fine alla spirale di violenza” in Medio Oriente. Lo afferma Valentino Valentini, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera.

“Allo stesso tempo -aggiunge- condanniamo fermamente il lancio di razzi così come ogni altra forma di rappresaglia e di violenza contro popolazioni di civili inermi, vittime di quelli che sono stati i più cruenti combattimenti degli ultimi sette anni, che ahimè si sono intensificati nel corso della notte”.