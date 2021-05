Mps: Ermellino (Cd), ‘astenuta per elezione ufficio presidenza commissione David Rossi’

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Mi sono astenuta dal votare il neo ufficio di presidenza della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, ho scelto infatti di non partecipare a una suddivisione dei ruoli che per quanto mi riguarda non è prioritaria ai fini dello scopo dei lavori. Sebbene la scelta dell’Ufficio di presidenza sia una prassi, non posso non mettere in conto che ci siano voluti ben tre rinvii per arrivare al risultato di oggi. Non vorrei proprio che anche in mio nome passasse il messaggio che i tempi di avvio della nostra inchiesta parlamentare si siano allungati per fare spazio a mere operazioni di spartizione politica”. Lo afferma la deputata di Centro democratico Alessandra Ermellino.