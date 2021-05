Musica: Maneskin, ‘Zitti e buoni’ è doppio disco di platino

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – ‘Zitti e Buoni’, il brano con cui i Maneskin hanno vinto il 71esimo Festival di Sanremo e che porteranno sul palco di Eurovision Song Contest 2021, dove rappresenteranno l’Italia, è certificato doppio disco di platino. Il singolo fa parte del nuovo album ‘Teatro d’ira – Vol. I’ (disco d’oro), che conta oltre 100 milioni streaming. Scritto e composto interamente dalla band ‘Zitti e Buoni’, con i suoi oltre 45 milioni di streaming, porta alla finale dell’Eurovision, prevista per il 22 maggio a Rotterdam, il graffio rock che caratterizza l’attitudine dei Maneskin. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo DNA, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l’Italia e l’Europa nel primo lungo tour di oltre 70 date sold out.

‘Zitti e buoni’ è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni del gruppo. La canzone è accompagnata dal videoclip, diretto da Simone Peluso, vede Damiano, Victoria, Thomas e Ethan alternarsi sulla scena interpretando con un’energia vigorosa il pezzo, tutto girato in un set minimal dove a risaltare è la musica attraverso la performance di ogni membro della band.

Il doppio platino di ‘Zitti e Buoni’ è un ulteriore riconoscimento che va ad aggiungersi anche alla partenza del tour di 11 date che vedrà i Maneskin per la prima volta sui palchi dei più importanti palazzetti italiani. Nella tournée presenteranno, con la loro energia, ‘Teatro d’ira – Vol. I’ uscito il 19 marzo. Il primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze.