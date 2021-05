Musica: Santa Cecilia, dal 13 maggio concerti aperti al pubblico, si inizia con Beatrice Rana (2)

(Adnkronos) – Sarà un concerto unico, sabato 5 giugno ore 18, quello che vedrà il ritorno di un giovane direttore che riscuote sempre più successi nel panorama internazionale e diventato un beniamino del pubblico romano, Jakub Hr??a. Il direttore ceco guiderà l’Orchestra nella Sinfonia n. 8 di DvoÅ?ák e nel Concerto per violino di Brahms. Ad interpretarlo, il violinista armeno che torna a Santa Cecilia dopo quattro anni, Sergej Khachatryan.

L’ultimo appuntamento di giugno, giovedì 10 alle ore 19.30 (repliche venerdì 11 ore 19.30 e sabato 12 ore 18), vede sul podio il direttore giapponese Kazuki Yamada, Direttore Principale e Direttore artistico dell’Orchestre Philharmonique di Monte-Carlo e Direttore Principale Ospite della City of Birmingham Symphony Orchestra. Yamada dirigerà la Sinfonia n. 2 di Rachmaninoff e il Concerto per violoncello n. 1 di Haydn, con uno dei più apprezzati violoncellisti italiani, il primo violoncello dell’Orchestra di Santa Cecilia Luigi Piovano.