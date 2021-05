Napoli: Letta, ‘dissesto? Serve analisi seria su rapporto centro-periferie’

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Una analisi seria sul rapporto tra centro e periferia, sulle forme di federalismo in Italia, va assolutamente fatta”. Lo ha detto Enrico Letta, nel corso di un webinar, a proposito del problema del dissesto del comune di Napoli.

“La logica della locomotiva non va, dobbiamo lavorare su ogni vagone per sue caratteristiche e specificità”, ha spiegato il segretario del Pd.