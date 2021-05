Napoli: Letta, ‘oggi è una bella giornata, Manfredi sarà sindaco ricostruzione’**

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Il 27 maggio 2021 è una bella giornata per Napoli, dopo tanto tempo di fatica politica, una giornata piena di prospettive interessanti e importanti”. Lo ha detto Enrico Letta nel corso di un webinar a proposito della candidatura di Gaetano Manfredi a sindaco di Napoli per il centrosinistra.

“Io sono un grande tifoso di Manfredi, sarà un grande sindaco di Napoli, della ricostruzione, mentre si ricostruisce l’Italia -ha aggiunto il segretario del Pd-. Credo sia una bella giornata in cui abbiamo messo a punto un Patto per Napoli molto importante, sono contento di averlo fatto con Conte, Speranza e altri. Tutta la mia stima e un ringraziamento a Manfredi, con la richiesta che sia veramente protagonista”.