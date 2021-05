Sostenibilità e riqualificazione urbana: nasce a Quinzano “Verona Green Living”

Abitazioni realizzate con materiali ad alta sostenibilità per rispettare e valorizzare lo spettacolo che la natura offre, spazi comuni dedicati al gioco dei bambini e ad attività di giardinaggio. Il tutto all’interno di una grande area pedonale «car-free». Nasce a Quinzano, in una prestigiosa porzione di territorio affacciata sulla città, «Verona Green Living», un progetto che rappresenta prima di tutto un’importante riqualificazione urbana. Non è un caso, infatti, che il punto di partenza sia costituito da un’autentica operazione di pulizia che avverrà avverrà a maggio.

Il nuovo quartiere abitativo sorgerà al posto del «Borgo degli Ulivi» i cui lavori, partiti nel 2008, si sono subito fermati lasciando sul posto unità abitative incompiute. Strutture degradate dal tempo che ora verranno completamente ripensate in chiave green.

L’IMPORTANZA DELL’ASPETTO PAESAGGISTICO

Al centro di «Verona Green Living» c’è l’aspetto paesaggistico e naturale. A garantirlo il gruppo Pohl Immobilien, realtà altoatesina che sviluppa e realizza progetti immobiliari di grande valore in tutta Italia, e che sarà accompagnata nell’operazione da Volksbank – Banca Popolare dell’Alto Adige. Pohl Immobilien coniuga da 40 anni comfort e sostenibilità, con interventi basati sul rispetto del paesaggio circostante, come quello effettuato a Laveno, sulle sponde del Lago Maggiore, o nelle numerose iniziative di ristrutturazione e nuove costruzioni come per esempio l’Antonianum a Merano, un progetto che mette insieme realtà abitative di alta qualità che rispettano lo standard CasaClima – A – nature, realizzate in un’area verde dall’architetto Roman Delugan, fondatore del rinomato studio Delugan Meissl Associated Architects di Vienna.

«Il recupero e la riqualificazione del dismesso, per inserirlo meglio nel contesto in cui giace e soprattutto per dare nuova vita ad un’edificazione già esistente ma non utilizzata, abbandonata a sé stessa e quindi destinata a deteriorarsi sempre più, sono da sempre gli obiettivi primari di questa amministrazione – spiega Andrea Bassi, assessore all’Edilizia Privata del Comune di Verona –. Se poi, oltre a questi interventi che non consumano ulteriore suolo agricolo ma, da un certo punto di vista, lo impediscono, queste riqualificazioni vengono svolte secondo le più moderne tecniche di edilizia sostenibile e di integrazione paesaggistico-naturalistica, non possiamo che rallegrarcene ancora di più in quanto rappresentano una modalità di recupero di ambiti dismessi che possono diventare elementi qualificanti e, perché no, delle “buone pratiche” che altri possono seguire nel futuro prossimo».

«L’area sulla quale interverremo ha una lunga e travagliata storia – spiega Hans Martin Pohl, Ceo di Pohl Immobilien –. Anche per questo motivo sarà massima la nostra attenzione nel rispettare le caratteristiche dell’ambiente che ospiterà le nostre abitazioni. Riteniamo fondamentale, come dimostrano i nostri interventi in Alto Adige e in tutta Italia, valorizzare in ottica sostenibile aree magari viste come periferiche ma in realtà “vicine” ai centri urbani e ideali per vivere e lavorare».

IL PROGETTO

La riqualificazione prevede la realizzazione di poco più di 40 unità abitative di diverse dimensioni (da 55 a 160 metri quadrati), anche su più piani, con grande spazio verde sia privato che comune. Sono previste infatti aree dedicate ai bambini, agli orti urbani, allo scopo di favorire la creazione di una comunità coesa. Il tutto in un’area «car-free», completamente pedonale: le auto saranno lasciate in un parcheggio sotterraneo. Un’oasi abitativa ancor più funzionale in un momento in cui si sta giocoforza rivedendo il modo di concepire il lavoro: Verona Green Living è un’area perfetta per chi vuole coniugare smart working e natura, non lontana dal centro storico della città. L’intera operazione verrà realizzata in un’ottica di sostenibilità, sia per quanto riguarda i materiali di costruzioni che per l’utilizzo della geotermia per l’impiantistica.