Meteo, rare nevicate e pioggia gelata di fine maggio in Canada: da +33°C alla neve a Toronto [FOTO e VIDEO]

Siamo quasi a giugno ma nella provincia canadese dell’Ontario sembra ancora inverno. Nell’arco di una settimana, il settore meridionale della regione è passato dall’avere temperature estive alla neve. Un sistema di bassa pressione ha portato neve e pioggia gelata nella giornata di venerdì 28 maggio (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La neve è insolita nell’area in questo periodo dell’anno. “Questo pattern di una dorsale a nord e una bassa pressione a sud è il pattern tipico per avere pioggia gelata. Questa impostazione sarebbe abbastanza normale in inverno. Quello che è insolito è che sia così tardi nella primavera e che l’irruzione di aria fredda nell’umidità sia così a sud fino in Ontario”, ha spiegato Nadine Hinds-Powell, meteorologa di The Weather Network.

Anche i residenti di Toronto si sono svegliati con la neve, dopo un crollo delle temperature. Nei giorni precedenti, la città aveva eguagliato il record per la sua quinta giornata di maggio più calda, con le temperature che avevano raggiunto i +33°C.