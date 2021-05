Budapest, 17 mag. -(Adnkronos) – Medaglia di bronzo per l’Italia nella 4×100 stile libero ai campionati europei di nuoto in corso di svolgimento a Budapest. Gli azzurri chiudono con il tempo di 3’11″87 alle spalle della Russia vincitrice in 3’10″41 e della Gran Bretagna (3’11″56). Record italiano per Alessandro Miressi che in prima frazione nuota in 47″74.