Budapest, 21 mag. -(Adnkronos) – Medaglia di bronzo per l’Italia nella 4×200 stile libero femminile ai campionati europei di Budapest. Il quartetto azzurro trascinato in ultima frazione da Federica Pellegrini tocca in 7’56″72 chiudendo alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice in 7’53″15 e dell’Ungheria (7’56″26).