Budapest, 23 mag. (Adnkronos) – La 22enne romana Simona Quadarella conquista la medaglia d’oro nei 400 stile libero femminile, sesto oro consecutivo in campo continentale per l’azzurra che con il tempo di 4.04.66 ha chiuso davanti alla russa Anna Egorova in 4.06.05 e all’ungherese Boglarka Kapas in 4.06.90.