Budapest, 17 mag. -(Adnkronos) – La campionessa ungherese Katinka Hosszu vince i 400 misti ai campionati europei in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. La campionessa olimpica e mondiale della distanza trionfa in 4’34″76 precedendo la connazionale Viktoria Mihalyvari (4’36″81) e la britannica Aimee Wilmott (4’36″81) argento ex aequo. Quarto e quinto posto per le azzurre Ilaria Cusinato (4’38″08) e Sara Franceschi (4’40″74).