Nuova eruzione dell’Etna: fontana di lava al Cratere di Sud-Est, esplosioni e nube vulcanica alta fino a 5 km [LIVE]

Nuova eruzione dell’Etna dopo il parossismo della notte e la recente intensificazione di attività: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo, comunica “è in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est. La nube vulcanica non supera i 5000 m di altezza sul livello del mare. L’attività esplosiva è al momento molto discontinua e variabile. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Est. Alle ore 11:40 circa si è osservato un incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori permangono su livelli alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell’area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2200 m s.l.m..

Contemporaneamente si è osservato un incremento della frequenza di accadimento e dell’ampiezza degli eventi infrasonici che risultano localizzati al Cratere di Sud Est. Dalle 11:50 circa, si rileva un inizio di variazione su alcune stazioni della rete clinometrica (circa 2 decimi di microradianti al massimo). Non sono visibili variazioni di rilievo alle stazioni della rete GNSS“.