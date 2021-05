Spazio: nuovi materiali per i propulsori del futuro grazie al progetto ATLAS guidato dal Politecnico di Milano

Uno dei maggiori problemi legati alle missioni spaziali e’ la necessita’ di realizzare sistemi capaci di lavorare senza cedimenti in ambienti estremi, con temperature variabili da profondamente sottozero a picchi di centinaia di gradi. A questo proposito, nasce il progetto internazionale ATLAS (Advanced Design of High Entropy Alloys Based Materials for Space Propulsion), che prende il via sotto la guida del Politecnico di Milano grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro nell’ambito del programma europeo Horizon 2020-SPACE.

L’obiettivo di ATLAS è sviluppare nuovi materiali per realizzare propulsori spaziali sempre piu’ sicuri e performanti, che in condizioni estreme coniughino bassa densita’, duttilita’, resistenza all’ossidazione, alla fatica e alla deformazione. Attraverso un approccio multidisciplinare, ATLAS si occupera’ di progettare e realizzare materiali compositi, utilizzando le leghe ad alta entropia come matrice e materiali ceramici come rinforzo. Si avranno cosi’ materiali in grado di ottimizzare le proprieta’ richieste per essere utilizzati nelle camere di combustione dei propulsori spaziali.

Per la costruzione di rivestimenti e componenti con tali materiali si utilizzeranno due tecniche di manifattura additiva tra loro diverse e complementari: una di natura termica, la Powder Bed Fusion (PBD), e l’altra di natura dinamica, la spruzzatura a freddo (cold spray). Quest’ultima e’ una tecnica di deposizione basata sull’accelerazione di polveri metalliche a velocita’ supersoniche: attraverso questo procedimento le polveri che impattano il substrato rimangono adese e formano progressivamente un rivestimento con spessore crescente. Per eseguire questa tecnica e’ stata installata un’unita’ di cold spray ad alta pressione presso i laboratori del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano.