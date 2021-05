Nuovo parossismo sull’Etna: fontana di lava dal Cratere di Sud-Est e nube di cenere [LIVE]

Ennesimo parossismo sull’Etna, segno della presenza di una grande energia nei condotti magmatici interni del vulcano attivo piu’ alto d’Europa. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “è in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione E”.

“Dalle ore 15:30 UTC circa si osserva un incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente su livelli alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell’area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 3000 m s.l.m.. Contemporaneamente, si osserva un incremento dell’attività infrasonica. L’analisi dei dati di deformazione del suolo mostra l’inizio di una debolissima perturbazione ad alcune stazioni della rete clinometrica intorno alle 15:40 UTC. Nessuna variazione di rilievo alle stazioni della rete GNSS”, conclude l’INGV.