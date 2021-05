Roma, 20 mag. (Adnkronos) – ‘La scelta di 5 anni fa era obbligata più o meno non mi sembra ci fossero soluzioni alternative. In questa scelta hanno inciso anche il fatto che due grandissimi si sono ritirati, uno è Niccolò Campriani e l’altra è Elisa Di Francisca, sono successo tantissime cose in questi anni. Ad Elisa che ha avuto il figlio Brando gli facciamo migliori auguri”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in conferenza al termine della Giunta Coni.