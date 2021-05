Omofobia: albergatore Palermo, ‘pronto a ospitare gratis la coppia di gay aggredita’**

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) – Un albergatore di Palermo, Beppe Cosentino, si è detto “disponibile” a ospitare gratis la coppia di gay e gli altri due amici aggrediti ieri sera nel centro storico della cità. “Messaggio per i 4 ragazzi torinesi che ieri sera hanno subito una vile aggressione da parte di una delle tante baby gang in giro per la città che sfogano a colpi di pugni e bottigliate la loro frustrazione – si legge sulla pagina di Beppe Cosentino – La città deve fare un mea culpa perché i palermitani hanno generato questi mostri di sottocultura”. “Forse non servirà a lavare l’onta che questa baby gang ha causato, non so chi siano questi giovani turisti torinesi, ma vorrei loro far sapere che Arimatea Accommodations sarà lieta di fornire alloggio gratuito per la loro vacanza!”, dice. “Non servono parole di sdegno o scuse, né proclami politici, ma fatti concreti per tentare di alleviare una immagine compromessa di inciviltà”.