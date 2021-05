Omofobia: Meloni, ‘bene lotta a discriminazioni, fuori altri temi come educazione sessuale’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Ho letto a grandi linee la proposta di Salvini, aspetto di leggerla, mi pare un’iniziativa intelligente circoscrivere il tema alla discriminazione, lasciando da parte materie che non c’entrano niente con la lotta alla discriminazione, come il gender nelle scuole e una serie di materie che non hanno molto a che fare”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidnete di Fratelli d’Italia, rispondendo ad una domanda durante una conferenza stampa.

“Perchè -ha aggiunto- in una scuola che ha deciso di non fare educazione sessuale dovremmo portare il tema dell’omosessualità? Chi non sa rispondere dice sei omofobo. Se si potesse ogni tanto parlare dei temi con un po’ di serietà, sarebbe più utile per tutti quanti. Ci sono delle cose nella legge Zan che non aiutano a combattere la discriminazione e la violenza. Togliendo queste questioni è più facile che si possano trovare delle sintesi”.