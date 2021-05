Omofobia: Mirabelli a M5S, ‘vediamoci e decidiamo passi, tutti vogliamo ok ddl Zan’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Dico ad Alessandra Maiorino e al M5S che abbiamo tutti insieme l’obiettivo di approvare il ddl Zan. Abbiamo chiesto e continueremo a chiedere di calendarizzare al più presto il provvedimento in aula. Oggi dobbiamo prendere nuovamente atto che la commissione Giustizia del Senato è tenuta in ostaggio dall’ostruzionismo del presidente Ostellari, della Lega e del centrodestra. Per questo penso sia utile che tutti i gruppi che vogliono approvare il ddl Zan si vedano per decidere insieme i prossimi passi da compiere non solo per calendarizzarlo ma per approvarlo”. Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in commissione Giustizia risponde ad Alessandra Maiorino.