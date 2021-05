Omofobia: Mirabelli, ‘centrodestra stia al merito del Ddl Zan, legge contro discriminazioni’

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Leggo che Malan continua a usare argomenti totalmente campati in aria per contrastare una legge che è stata ed è sostenuta da diversi suoi compagni di partito”. Lo dice il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

“La legge Zan è contro le discriminazioni e le violenze contro persone colpevoli solo di essere se stessi. Dica Malan cosa pensa di questo, se pensa sia giusto garantire a due persone omosessuali di potersi baciare senza rischiare di subire violenza e se pensa che una donna o un transessuale non debbano essere discriminati”, aggiunge.

“Si parla di questo non di punire le opinioni o indottrinare i bambini. Il Pd su questo non rinuncia al confronto ma è ora, dopo 27 anni, che finalmente questa legge contro discriminazioni, odio e violenza venga approvata”, conclude Mirabelli.