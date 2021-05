Omofobia: riunione Pd-M5S-Iv-Leu, si valuta lettera a Casellati

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Riunione al Senato di Pd, M5S, Iv e Leu sul ddl Zan. Nel corso dell’incontro, si apprende, è stata valutata l’ipotesi di una lettera alla presidente Elisabetta Casellati perché venga “ripristinato un percorso logico” in commissione con tempi certi di esame della legge. “Riproviamo a costruire un percorso in commissione che definisca la conclusione dell’esame presto”, si riferisce. Se questo non verrà garantito, per Pd, M5S e Leu la strada potrebbe essere quella di andare direttamente in aula senza relatore. Un’opzione di cui è discusso anche ieri e sulla quale però si sono registrate le perplessità di Italia Viva.