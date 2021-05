Open Fiber: a Bergamo illuminate 13 mila unità immobiliari con rete in fibra ottica (3)

(Adnkronos) – I benefici legati all’accesso alla rete interamente in fibra ottica sono una maggiore affidabilità ed efficienza, elevate performance e una capacità trasmissiva che potrà arrivare, in futuro, fino a 40 Gigabit per secondo: si tratta della migliore tecnologia disponibile, ad oggi, nel mercato tlc ed è per questo che l’Agcom le ha assegnato il bollino verde della ‘vera fibra’.

Open Fiber è un operatore wholesale only, non vende quindi servizi in fibra ultraveloce direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete realizzata a Bergamo: bisogna quindi che il singolo cittadino verifichi sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scelga il piano tariffario preferito e contatti uno degli operatori disponibili nella città per poi iniziare ad utilizzare la rete internet.