Orrore in Canada: i resti di 215 bambini trovati nel terreno di un’ex scuola. Ecco come hanno eliminato i nativi americani

Una comunità indigena afferma di aver trovato prove che centinaia di bambini sono stati sepolti nel terreno di una scuola della British Columbia, una delle tante in Canada istituite per assimilarli con la forza. Per decenni, la maggior parte dei bambini indigeni in Canada sono stati sottratti alle loro famiglie e costretti a stare nei collegi. Un gran numero di loro, però, non è mai tornato a casa e alle loro famiglie sono state date solo vaghe spiegazioni, o nessuna. Ora una comunità indigena della Columbia Britannica afferma di aver trovato prove di ciò che è accaduto ad alcuni dei suoi bambini scomparsi:una fossa comune contenente i resti di 215 bambini sul terreno di un’ex scuola residenziale.

Il capo Rosanne Casimir della Tkèmlups te Secwepemc First Nation ha dichiarato venerdì che un radar in grado di vedere nel terreno ha scoperto i resti vicino al sito della scuola residenziale indiana di Kamloops, che è rimasta in funzione dal 1890 fino alla fine degli anni ’70. “È una dura realtà ed è la nostra verità, è la nostra storia”, ha detto il capo Casimir in una conferenza stampa. “Ed è qualcosa per cui abbiamo sempre dovuto lottare per dimostrarlo. Per me è sempre stata una storia orribile, orribile”. I resti, che pare siano stati accumulati per decenni, includevano quelli di bambini di appena 3 anni.

A partire dal IX secolo, il Canada ha ospitato un sistema di scuole residenziali, per lo più gestite da chiese, che i bambini indigeni erano costretti a frequentare. Il sistema è andato in declino durante gli anni ’70, con l’ultima chiusura della scuola nel 1996. Come spiega il New York Times, una Commissione nazionale per la verità e la riconciliazione, istituita come parte delle scuse del governo e dell’accordo sulle scuole, ha concluso che almeno 4.100 studenti sono morti mentre frequentavano le scuole, molti per maltrattamenti o negligenza, altri per malattie o incidenti. È emerso che in molti casi le famiglie non hanno mai appreso il destino dei loro figli, che ora sono noti come i bambini scomparsi.

Mentre ci sono state a lungo voci di tombe anonime nelle scuole, se i risultati di un rapporto preliminare presentato al Tkèmlups te Secwepemc First Nation questa settimana saranno confermati, sarà la prima volta che viene scoperto un importante luogo di sepoltura. “Il dolore che tali notizie provocano ci ricorda che la nostra continua necessità di portare alla luce ogni tragica situazione che si è verificata nelle scuole residenziali gestite dalla Chiesa”, ha affermato in una nota l’arcivescovo J.Michael Miller dell’arcidiocesi di Vancouver. “Il passare del tempo non cancella la sofferenza”.

A differenza di altri gruppi religiosi che gestivano le scuole residenziali, la Chiesa cattolica si è rifiutata di scusarsi formalmente per gli abusi avvenuti al loro interno. Nel 2018, papa Francesco ha respinto un appello diretto per le scuse del primo ministro Justin Trudeau. La Commissione per la verità e la riconciliazione ha concluso nel 2015 che le scuole residenziali erano un programma di “genocidio culturale“. L’uso delle lingue indigene era vietato nelle scuole, a volte attraverso l’uso della violenza, così come le pratiche culturali indigene. La commissione ha trovato prove di abbandono e maltrattamenti che durano da decenni a Kamloops. Nel 1918, un funzionario del governo che ispezionò la scuola riferì il suo “sospetto che la vitalità dei bambini non fosse sufficientemente sostenuta dalla mancanza di cibo nutriente”.

Geraldine Bob, una ex studentessa, ha detto alla commissione che i membri dello staff “avrebbero iniziato a picchiarti e perdere il controllo e ti avrebbero lanciato contro il muro, ti avrebbero buttato sul pavimento, ti avrebbero preso a calci, ti avrebbero preso a pugni”. Il capo Casimir ha affermato che la ricerca dei resti a Kamloops è iniziata nei primi anni 2000, in parte perché le spiegazioni ufficiali – inclusi i suggerimenti secondo cui i bambini scomparsi erano semplicemente scappati – non corrispondevano alle storie trasmesse dagli ex studenti. “Ci doveva essere di più nella storia”, ha detto. “Si tratta di introdurre oggi la tecnologia avanzata per poter guardare sotto la superficie del suolo e confermare alcune delle storie che un tempo venivano raccontate”. Ha riferito poi che la scansione radar non è ancora completa. “Non abbiamo fatto tutto il nostro lavoro, e sappiamo che c’è ancora molto da scoprire”, ha precisato.

“La perdita di 215 bambini trovati in una scuola residenziale è una tragedia nazionale”, ha dichiarato in una nota il capo Bobby Cameron della Federazione delle nazioni sovrane indiane del Saskatchewan. Ha chiesto al governo federale di lavorare con i gruppi indigeni sulla ricerca del destino dei bambini scomparsi. L’ufficio di Carolyn Bennett, il ministro federale responsabile per le relazioni indigene, ha dichiarato in un comunicato che “la scoperta riflette un capitolo oscuro e doloroso della storia del nostro Paese”. Il suo dipartimento e i funzionari sanitari della British Columbia istituiranno servizi di supporto per la First Nation, ha affermato. Lisa Lapointe, capo coroner della British Columbia, ha dichiarato in una e-mail che il suo ufficio era stato informato dei risultati del radar giovedì. “Siamo all’inizio del processo di raccolta delle informazioni e continueremo a lavorare in collaborazione con Tkèmlúps te Secwépemc e altri mentre questo delicato lavoro progredisce”, ha detto.

John Horgan, il premier della British Columbia, ha affermato di essere “inorridito e con il cuore spezzato” e di aver sostenuto gli sforzi del Tkèmlúps te Secwépemc per portare alla luce “la piena portata di questa perdita”. Le comunità indigene in tutto il Canada, ha detto il capo Casimir, avevano bambini che sono stati costretti nelle scuole residenziali solo per farli sparire. “Anche molte altre Prime Nazioni che avevano scuole residenziali all’interno delle loro comunità vogliono imparare e vogliono usare le nuove tecnologie per poter trovare i loro cari”, ha detto. “È sicuramente un onore prendersi cura di questi bambini“.